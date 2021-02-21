Люстра Vitaluce V5099-1/4, 4хЕ14 макс. 60Вт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|VITALUCE
|Тип товара
|Люстры
|Тип светильника
|подвес
|Стиль
|классика
|Количество ламп
|4
|Тип цоколя
|E14
|Максимальная мощность лампы, Вт
|60
|Цвет каркаса
|бежевый
|Материал основания
|металл
|Материал плафона/абажура
|стекло
|Высота, см
|74
|Длина, см
|40
|Декоративные элементы
|подвески
|Форма
|круг
|Цвет плафона
|прозрачный
|Ширина, см
|40
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