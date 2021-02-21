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Бра V3921/1A, 1xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309274
Бра Vitaluce V3921/1A, 1xE14 макс. 40Вт
3 940 руб. 
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+ 153 КэтКоинов
Артикул: 309274
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVITALUCE
Тип товараНастенные светильники
Тип светильникабра
Стильмодерн
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см28
Длина, см15
Формакуб
Цвет каркасахром
Цвет плафонабелый
Ширина, см23
Бра V3921/1A — модель от российской компании Vitaluce. Основа выполнена из металла цвета хрома, абажур из ткани белого цвета. Бра в форме куба будет хорошо смотреться в гостиной, прихожей и коридоре, спальне и удачно впишется в интерьер в стиле классический. Модель имеет 1 абажур и 1 лампочку, оснащена цоколем E14 с максимальной мощностью лампочки 40 Вт и рассчитана на освещение площади до 2 кв. м. Степень защиты от влаги и пыли — IP20. Бра устанавливается на монтажную пластину и поддерживает подключение диммера.


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Самовывоз невозможен
Бра V3921/1A, 1xE14 макс. 40Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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