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Люстра Vitaluce V3919/8, 8xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309224
Люстра Vitaluce V3919/8, 8xE14 макс. 40Вт
33 480 руб. 
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+ 1292 КэтКоинов
Артикул: 309224
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1&nbsp;395 руб./месяц 
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Коллекция V3919
filter_noneТовар входит в коллекцию V3919
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильклассика
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасахром
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см56
Длина, см81
Декоративные элементыподвески
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см71
Подвесная люстра V3919/8 — модель от российской компании Vitaluce. Основа Люстра выполнена из металла цвета хрома, абажур из ткани белого цвета. Люстра будет хорошо смотреться в гостиной, кухне, над обеденным столом, кабинете, даче и удачно впишется в интерьер в стиле классический. Модель имеет 8 абажуров и 8 лампочек, оснащена цоколем E14 с максимальной мощностью лампочки 40 Вт и рассчитана на освещение площади до 16 кв. м. Диаметр модели — 81 см. Степень защиты от влаги и пыли — IP20. Люстра устанавливается на металлический крюк и поддерживает подключение диммера


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V3919/8, 8xE14 макс. 40Вт - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 33480 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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