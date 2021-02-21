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Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см

Артикул: 308862
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  • Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 2
  • Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 3
  • Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 4
  • Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 5
  • Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 6
  • Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 7
Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 1
Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 2
Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 3
Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 4
Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 5
Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 6
Зеркало Iddis Torr TOR4000i98, 40см - фото 7
5 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 308862
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Коллекция Torr
filter_noneТовар входит в коллекцию Torr

Коллекция Torr

БрендIddis
Тип товараМебель для ванной комнаты
Высота изделия, мм710
Длина изделия, мм23
Дополнительный материалзеркальное полотно
Зеркало с полочкойнет
Комплект ножекнет
Ориентацияуниверсальный
Основной материалзеркальное полотно/ВЛДСП
Открытые полкинет
Подсветка в комплектенет
Термообогрев зеркалада
Цвет изделиябелый
КомплектЗеркало - 1 шт., Комплект электроподготовки с термообогревом - 1 шт., Выключатель - 1 шт., Комплект крепежей - 1 шт., Инструкция - 1 шт.
Зеркало для ванной. Размеры: 23х410х710 мм (ДхШхВ). МДФ подложка с термообогревом. Упаковка: картон, пленка, пенопластовые уголки.


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