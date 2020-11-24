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Штанга для душа Milardo Simp SIM6500M17

(1)
Артикул: 308686
  • Штанга для душа Milardo Simp SIM6500M17 - фото 1
  • Штанга для душа Milardo Simp SIM6500M17 - фото 2
Штанга для душа Milardo Simp SIM6500M17 - фото 1
Штанга для душа Milardo Simp SIM6500M17 - фото 2
1 140 руб. 
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Артикул: 308686
В наличии
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Коллекция Simp
filter_noneТовар входит в коллекцию Simp
БрендMilardo
Тип товараДушевые штанги и держатели
Материалнержавеющая сталь
Высота, см65.5
Длина, см6.1
Ширина, см11.3
Стойка из нержавеющей стали, диаметр 22 мм, длина - 650мм, без хром-никелевого покрытия. Свободное верхнее крепление. Вентильный поворотный держатель. Крепления и держатель из ABS-пластика с покрытием хром. Упаковка - полиэтиленовый пакет с картонным топпером.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.11.2020
Достоинства:
Надежные крепления, материал-нержавейка

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Собрали душ бренда Milardo в том числе с такой штангой. Нормально крепится, держит все что нужно, хороший производитель и в целом мы душем довольны. Ставили после ремонта в ванной. Материал - нержавейка, на мой взгляд это лучший вариант.

Самовывоз невозможен
Штанга для душа Milardo Simp SIM6500M17 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1140 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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