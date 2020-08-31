Верхний душ Iddis Built-in 00520SSi64

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|Бренд
|Iddis
|Тип товара
|Душевая лейка (верхний душ)
|Монтаж
|потолочный
|Диаметр лейки
|20
|Высота, см
|4.7
|Длина, см
|20
|Ширина, см
|20
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31.08.2020
Все.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Принимаю душ два раза в день, с этим верхним душем я совмещаю эффект массажа, очищение тела и расслабление. Понравилось и наличие покрытия для защиты от известкового налета, по факту этот душ чистки не требует, что экономит время уборки.