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Блок питания с регулятором 4,3V/5W (к Микромед 3 LED М)

Артикул: 308420
  • Блок питания с регулятором 4,3V/5W (к Микромед 3 LED М) - фото 1
  • Блок питания с регулятором 4,3V/5W (к Микромед 3 LED М) - фото 2
Блок питания с регулятором 4,3V/5W (к Микромед 3 LED М) - фото 1
Блок питания с регулятором 4,3V/5W (к Микромед 3 LED М) - фото 2
1 937 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308420
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендМикромед
Тип товараБлок питания
ОсобенностиВходное напряжение: 100-265В (50-60 Гц) / Выходное напряжение: 4.3 В / Размер упаковки: 70х65х65 мм / Вес с упаковкой: 60 г.
Блок питания с регулятором 4,3V5W для питания светодиодных ламп проходящего света. Предназначен для использования в микроскопе Микромед 3 LED М. Самостоятельная замена вышедшего из стороя блока питания не представляет трудностей и требует минимальных навыков ремонтно-монтажных работ.


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Блок питания с регулятором 4,3V/5W (к Микромед 3 LED М) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1937 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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