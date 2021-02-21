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Зарядное устройство Godox UC20 USB для аккумулятора V350

Артикул: 308419
Зарядное устройство Godox UC20 USB для аккумулятора V350
1 732 руб. 
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Артикул: 308419
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендGodox
Тип товараЗарядное устройство
Размеры, см5,8х4,1х2,6
Вес, кг0,026
Зарядное устройство Godox UC20 USB для литий-ионного аккумулятора VB20 от накамерных вспышек Godox серии V350. Зарядное устройство подключается к сети переменного тока с помощью адаптера 5В/2А с разъемом USB Type-C (адаптер приобретается отдельно, например Godox VC1). Выходное напряжение зарядного устройства 8,4 В (0,35/0,7 А). На корпусе находится индикатор, который показывает степень заряда аккумулятора.


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Зарядное устройство Godox UC20 USB для аккумулятора V350 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1732 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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