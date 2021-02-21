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Видеорегистратор Navitel MR150NV

Артикул: 308404
  • Видеорегистратор Navitel MR150NV - фото 1
  • Видеорегистратор Navitel MR150NV - фото 2
Видеорегистратор Navitel MR150NV - фото 1
Видеорегистратор Navitel MR150NV - фото 2
4 223 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308404
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендNavitel
Тип товараВидеорегистратор (2 в 1)
Конструкциязеркало заднего вида
Наличие GPSнет
Угол обзора120°
Датчик удара (G-сенсор)есть
Диагональ экрана, дюйм4.5
Режим записициклическая
Длительность разрыва записи2-3 сек.
Наличие экранада
Кол-во камер1
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920?1080
Страна производстваКитай
Скрытая установканет
Ночная съемканет
Wi-Fiнет
Наличие встроенного микрофонада
Комплектациявидеорегистратор, крепеж, автомобильный адаптер питания, кабель USB, салфетка, карты NAVITEL
Камера заднего виданет
Емкость аккумулятора300 мАч
Датчик движенияесть
Выносная камеранет
Длина, см8.6
Ширина, см31
Высота, см3.9
Вес, кг0.215
NAVITEL MR150 Night Vision – это smart?зеркало, которое снимает в качестве Full HD (1920х1080) с частотой 30 кадров в секунду. Благодаря сенсору SC2363 (night vision) и оптике с 4 стеклянными линзами, вы получите максимально четкое изображение как днем в солнечную погоду, так и ночью, в условиях недостаточной освещенности.


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Видеорегистратор Navitel MR150NV - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4223 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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