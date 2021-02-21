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Наручные часы Fossil FS5625

Артикул: 308340
Наручные часы Fossil FS5625
7 990 руб. 
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+ 183 КэтКоинов
Артикул: 308340
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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Коллекция FS562
filter_noneТовар входит в коллекцию FS562
БрендFossil
Тип товараНаручные часы
Страна бренда США
Модельный рядGarrett
Механизмкварцевый хронограф
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 100
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциисекундомер
Прочеедиаметр 44 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусакомбинированный
Цвет циферблатасиний
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер. Подсветка стрелок.


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Наручные часы Fossil FS5625 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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