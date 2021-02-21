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Наручные часы Casio AQ-230EGG-9AEF

Артикул: 308157
Наручные часы Casio AQ-230EGG-9AEF
4 890 руб. 

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Артикул: 308157
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендCasio
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Япония
Модельный рядAna-Digi
Механизмкварцевый хронограф
Стеклопластиковое
Браслет/ременьпластиковый ремешок
ВодозащитаWR 30
Материал корпусапластик
Отображение временикомбинированное
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветканет
Функциисекундомер, будильник, индикация даты и дня недели, календарь
Прочееразмеры 29.80x38.80x8.10 мм
Форма корпусапрямоугольные
Цвет корпусатемно-серый
Цвет циферблатабежевый
Кварцевый хронограф. Формат 12/24 часа. Секундомер, будильник. Отображение даты: вечный календарь, число, месяц, день недели.


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Наручные часы Casio AQ-230EGG-9AEF - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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