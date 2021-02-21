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Наручные часы Romanson TL0392MR(WH)

Артикул: 308106
Наручные часы Romanson TL0392MR(WH)
3 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 308106
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
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Коллекция TL0392
filter_noneТовар входит в коллекцию TL0392
БрендRomanson
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Южная Корея
Модельный рядGents Fashion
Механизмкварцевые часы
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Противоударныенет
Солнечная батареянет
Полмужские
Подсветкада
Функциииндикация даты
Прочеедиаметр 40 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатасеребристый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Секундная стрелка центральная. Отображение даты: число. Подсветка стрелок.


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Наручные часы Romanson TL0392MR(WH) - данный товар вы можете купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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