Наручные часы Casio GA-140BMC-1AER

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|Этот товар можно купить в кредит
|Бренд
|Casio
|Тип товара
|Наручные часы
|Страна бренда
|Япония
|Модельный ряд
|G-Shock
|Механизм
|кварцевый хронограф
|Стекло
|минеральное
|Браслет/ремень
|пластиковый ремешок
|Водозащита
|WR 200
|Материал корпуса
|пластик
|Отображение времени
|комбинированное
|Цифры
|отсутствуют
|Противоударные
|да
|Солнечная батарея
|нет
|Пол
|мужские
|Подсветка
|да
|Функции
|секундомер, будильник, таймер обратного отсчета, индикация даты и дня недели, календарь
|Прочее
|размеры 55х51.2х16.9 мм
|Форма корпуса
|круглые
|Цвет корпуса
|черный
|Цвет циферблата
|черный
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