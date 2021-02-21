Наручные часы Michael Kors MK2859

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Бренд
|Michael Kors
|Тип товара
|Наручные часы
|Страна бренда
|США
|Модельный ряд
|Pyper
|Стекло
|минеральное
|Браслет/ремень
|кожаный ремешок
|Вставка
|кристаллы
|Солнечная батарея
|нет
|Водозащита
|WR 50
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь
|Отображение времени
|аналоговое
|Цифры
|отсутствуют
|Пол
|женские
|Подсветка
|нет
|Механизм
|кварцевые часы
|Противоударные
|нет
|Прочее
|диаметр 38 мм
|Форма корпуса
|круглые
|Цвет корпуса
|розовое золото
|Цвет циферблата
|белый
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