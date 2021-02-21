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Баночка для хранения BergHOFF Hotel 2л 1690254

Артикул: 307571
  • Баночка для хранения BergHOFF Hotel 2л 1690254 - фото 1
  • Баночка для хранения BergHOFF Hotel 2л 1690254 - фото 2
Баночка для хранения BergHOFF Hotel 2л 1690254 - фото 1
Баночка для хранения BergHOFF Hotel 2л 1690254 - фото 2
3 610 руб. 
5 160 руб. 
Купить
+ 92 КэтКоинов
Артикул: 307571
В наличии
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Коллекция Hotel
filter_noneТовар входит в коллекцию Hotel

Коллекция Hotel

БрендBerghoff
Тип товараПосуда для хранения продуктов
Типемкость для хранения
Объем2 л
Изготовлено из высококачественного прочного фарфора. Толстые стенки покрыты эмалью, что сохраняет фарфор от царапин, а также от потемнения от чая и кофе. Волнистые линии в дизайне задают атмосферу и превращают стол даже с самой обычной едой в изысканную трапезу.


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Баночка для хранения BergHOFF Hotel 2л 1690254 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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