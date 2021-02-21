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Мельница для перца BergHOFF Essentials 1106247

Артикул: 307512
Мельница для перца BergHOFF Essentials 1106247
1 170 руб. 
1 680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307512
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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Коллекция Essentials
filter_noneТовар входит в коллекцию Essentials

Коллекция Essentials

БрендBerghoff
Тип товараКухонные приборы
Типмельница для перца
Материалдерево, керамика
Essentials – это коллекция кухонной посуды и аксессуаров бренда BergHOFF, созданная для облегчения процесса приготовления пищи. Все предметы изготавливаются из прочных, износостойких, долговечных и экологически чистых материалов (нержавеющей стали, стекла и дерева), поэтому максимально сохраняют витамины и другие полезные вещества в процессе приготовления блюд. Наплитная посуда Essentials имеет многослойное термоаккумулирующее дно, способствующее быстрому и равномерному нагреву продуктов и позволяющее значительно сократить расход энергии во время готовки, снабжена удобными ненагревающимися ручками и комплектуется плотно прилегающими крышками. Все изделия имеют стильный современный дизайн, благодаря чему хорошо вписываются в интерьер любой кухни, и пригодны для использования на всех типах плит и мытья в посудомоечной машине.


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Самовывоз невозможен
Мельница для перца BergHOFF Essentials 1106247 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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