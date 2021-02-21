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Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124

Артикул: 307372
  • Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 1
  • Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 2
  • Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 3
  • Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 4
  • Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 5
  • Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 6
  • Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 7
  • Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 8
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 1
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 2
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 3
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 4
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 5
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 6
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 7
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - фото 8
1 460 руб. 
2 090 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 307372
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Leo
filter_noneТовар входит в коллекцию Leo

Коллекция Leo

БрендBerghoff
Тип товараТермокружки
Применениедля жидкости
Объем, л0.33
Материал корпусанержавеющая сталь
Материал колбынержавеющая сталь
Удобная термокружка позволит сохранить ваш любимый напиток горячим везде, куда бы вы не направились! Размеры: 8 x 8 x 18,5 см. Крышка из полипропилена. Можно мыть в посудомоечной машине.


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Самовывоз невозможен
Термокружка BergHOFF Leo 0,33л 3950124 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1460 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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