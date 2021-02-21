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Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424

Артикул: 307371
  • Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 1
  • Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 2
  • Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 3
  • Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 4
  • Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 5
  • Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 6
  • Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 7
  • Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 8
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 1
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 2
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 3
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 4
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 5
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 6
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 7
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - фото 8
6 720 руб. 
9 920 руб. 
Купить
+ 154 КэтКоинов
Артикул: 307371
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Gem
filter_noneТовар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem

БрендBerghoff
Тип товараСотейники
Объем, л3,9
Высота, см15
Диаметр, см26
Вес, кг2,75
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеферногрин
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Съемная ручканет
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Прочный корпус из литого алюминия отлично распределяет тепло, равномерно по всей поверхности. Высококачественное многослойное антипригарное покрытие позволяет готовить с пользой для здоровья на минимальном количестве масла. Полное дно 18/0 оптимально для приготовления на индукционных плитах, а также для любых других видов плит. Ненагревающиеся ручки обеспечат безопасный и удобный захват. Носик и специальные отверстия на ободке крышки делают удобным слив. 2 группы отверстий разного диаметра для слива жидкости подойдут для разнокалиберных продуктов. Благодаря силиконовому ободку на крышке вы не обожжётесь в момент слива, таким образом вам не нужны прихватки. Благодаря продуманной конструкции крышку можно установить вертикально на корпусе кастрюли, таким образом, у вас всегда свободна одна рука для перемешивания и подачи.


Теги товара: Большие, 26 см


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Самовывоз невозможен
Сотейник BergHOFF Gem 26см 2307424 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 6720 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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