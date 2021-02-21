Гриль керамический BergHOFF Studio 135*58*120см 2415700

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Овальная кастрюля для запекания серии Studio лучший вариант для приготовления блюд разных рецептов и техник. Выполнена из качественной керамики, про...

Кастрюля для запекания BergHOFF Studio 27*20*10,5см 4490074 Овальная кастрюля для запекания серии Studio лучший вариант для приготовления блюд разных рецептов и техник. Выполнена из качественной керамики, про...

Настольный (переносной) угольный гриль - новинка, которой мы спешим поделиться с вами. Теперь ваш отдых не зависит от гриля, его веса или размеров. ...

Барбекю настольный Berghoff 35*35*22см, черный Настольный (переносной) угольный гриль - новинка, которой мы спешим поделиться с вами. Теперь ваш отдых не зависит от гриля, его веса или размеров. ...

Настольный (переносной) угольный гриль - новинка, которой мы спешим поделиться с вами. Теперь ваш отдых не зависит от гриля, его веса или размеров. ...

Барбекю настольный Berghoff 35*35*22см, белый Настольный (переносной) угольный гриль - новинка, которой мы спешим поделиться с вами. Теперь ваш отдых не зависит от гриля, его веса или размеров. ...

В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

Баночка для специй BergHOFF Studio 1107431 В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

Емкость для хранения BergHOFF Studio 0,4л 1106373 В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

Емкость для хранения BergHOFF Studio 0,6л 1106380 В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

Прямолинейные и в то же время динамичные столовые приборы Essence источают мужественность, которая выделяется на обеденном столе. С помощью этого на...

Набор столовых приборов Berghoff Essence 72пр Прямолинейные и в то же время динамичные столовые приборы Essence источают мужественность, которая выделяется на обеденном столе. С помощью этого на...

Сервировочная ложка длиной 36 см. Выполнена из силикона и нержавеющей стали профессионального качества, что делает ее очень прочной, гигиеничной и п...

Ложка сервировочная BergHOFF Studio 36см 1105901 Сервировочная ложка длиной 36 см. Выполнена из силикона и нержавеющей стали профессионального качества, что делает ее очень прочной, гигиеничной и п...

В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

Лопатка BergHOFF Studio 38см 1105902 В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

Вилка для мяса BergHOFF Studio 37см 1105900 В серии Studio бельгийского бренда BergHoff есть все, что нужно для чайной церемонии: заварочные чайники, наборы пиал, ситечки и стержни для заварив...

Гриль керамический BergHOFF Studio 135*58*120см 2415700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.