Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417

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Сотейник Berghoff Gem 28см 4,6л с двумя ручками Сотейник с антипригарным покрытием. Покрытие, устойчивое к высоким температурам. Благодаря съемным ручкам подходит для использования в духовом шкафу...

Сотейник Berghoff Gem 24см 3,2л, с крышкой Сотейник с антипригарным покрытием. Покрытие, устойчивое к высоким температурам. Благодаря съемной ручке подходит для использования в духовом шкафу....

Чугунная посуда серии Gem великолепно сохраняет тепло: это идеальный выбор для тушения и томления жаркого в духовом шкафу или на плите, приготовлени...

Сотейник BergHOFF Gem 28см 2307354 Чугунная посуда серии Gem великолепно сохраняет тепло: это идеальный выбор для тушения и томления жаркого в духовом шкафу или на плите, приготовлени...

Ковш Berghoff Gem 18см 1,8л, с крышкой Ковш с крышкой Berghoff Gem 1,8 л 2307308 из новой коллекции Gem. Изготовлен из литого алюминия, обладающего высокой теплопроводностью и экологичнос...

Бренд Berghoff предлагает универсальную кастрюлю с крышкой из своей новой коллекции Gem. Изготовлена она из литого алюминия, обладающего высокой теп...

Кастрюля Berghoff Gem 20см 2,8л с крышкой Бренд Berghoff предлагает универсальную кастрюлю с крышкой из своей новой коллекции Gem. Изготовлена она из литого алюминия, обладающего высокой теп...

Бренд Berghoff предлагает универсальную кастрюлю с крышкой из своей новой коллекции Gem. Изготовлена она из литого алюминия, обладающего высокой теп...

Кастрюля Berghoff Gem 24см 4,9л с крышкой Бренд Berghoff предлагает универсальную кастрюлю с крышкой из своей новой коллекции Gem. Изготовлена она из литого алюминия, обладающего высокой теп...

Бренд Berghoff предлагает универсальную кастрюлю с крышкой из своей новой коллекции Gem. Изготовлена она из литого алюминия, обладающего высокой теп...

Кастрюля Berghoff Gem 28см 7,3л с крышкой Бренд Berghoff предлагает универсальную кастрюлю с крышкой из своей новой коллекции Gem. Изготовлена она из литого алюминия, обладающего высокой теп...

Новая коллекция в серии GEM представлена в динамичном ярко-оранжевом и консервативном сером цветах! Кастрюля Gem orange - это высокотехнологичный по...

Кастрюля BergHOFF Gem red 1,5л 2307400 Новая коллекция в серии GEM представлена в динамичном ярко-оранжевом и консервативном сером цветах! Кастрюля Gem orange - это высокотехнологичный по...

Хотя эти кастрюли подходят для всех типов плит, но в первую очередь они идеальны для варочных панелей со встроенной в их поверхность вытяжкой, такие...

Кастрюля Berghoff Gem 24см 2307438 Хотя эти кастрюли подходят для всех типов плит, но в первую очередь они идеальны для варочных панелей со встроенной в их поверхность вытяжкой, такие...

Форма для выпечки BergHOFF Gem 6 кексов 3990007 Форма для выпечки 6 кексов выполнена из качественной углеродистой стали - прочной и долговечной. Форма равномерно и быстро прогревается. Покрыта ант...

Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Блюдо для запекания BergHOFF Gem 35,5*23,5*7см 1697007 Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Блюдо для запекания BergHOFF Gem 24.5*20*5.5см 1697012 Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Блюдо для запекания BergHOFF Gem 24.5*21*5.5см 1697010 Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Форма для пирогов BergHOFF Gem 3990009 Форма для выпечки серии Gem отличный выбор для приготовления кексов разных рецептов и техник. Выполнена из качественной углеродистой стали - прочной...

Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Блюдо для запекания BergHOFF Gem 28*24.5*5.5см 1697011 Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Форма для выпечки изготовлена из углеродистой стали, внутри имеет современное антипригарное покрытие Fernogreen. Из этой формы для запекания благода...

Форма для выпечки BergHOFF Gem 12 маффионов 3990006 Форма для выпечки изготовлена из углеродистой стали, внутри имеет современное антипригарное покрытие Fernogreen. Из этой формы для запекания благода...

Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Блюдо для запекания BergHOFF Gem 27*17*7см 1697008 Посуда для запекания для разнообразных техник и рецептов. Очень надежна и будет универсальным выбором для запекания, сервировки и даже хранения. Удо...

Новая коллекция в серии GEM представлена в динамичном ярко-оранжевом и консервативном сером цветах! Кастрюля Gem - это высокотехнологичный помощник в решении ваших кулинарных задач: Прочный корпус из литого алюминия отлично распределяет тепло, равномерно по всей поверхности

Кастрюля BergHOFF Gem grey 2,8л 2307417 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.