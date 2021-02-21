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Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428

Артикул: 307152
  • Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 1
  • Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 2
  • Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 3
  • Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 4
  • Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 5
  • Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 6
  • Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 7
  • Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 8
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 1
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 2
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 3
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 4
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 5
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 6
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 7
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото 8
4 240 руб. 
6 070 руб. 
Купить
+ 107 КэтКоинов
Артикул: 307152
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Gem
filter_noneТовар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem

БрендBerghoff
Тип товараСковороды
Объем, л2,3
Высота, см10
Диаметр, см24
Вес, кг1,6
Материал корпусалитой алюминий
Внутреннее покрытиеферногрин
Крышка в комплектенет
Съемная ручкада
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Прочный корпус из литого алюминия отлично распределяет тепло, равномерно по всей поверхности. Высококачественное многослойное антипригарное покрытие позволяет готовить с пользой для здоровья на минимальном количестве масла. Полное дно 18/0 оптимально для приготовления на индукционных плитах, а также для любых других видов плит. Ненагревающаяся ручка обеспечат безопасный и удобный захват. Съёмная ручка позволяет использовать посуду без ручки в духовке, а также поможет сэкономить место при хранении. Благодаря рифлёному дну посуда идеальна для стэйков, рыбы и овощей гриль.


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Самовывоз невозможен
Сковорода BergHOFF Gem grey 24см 2307428 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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