Видеорегистратор Artway MD-175 11 в 1 Android автопланшет

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Artway
|Тип товара
|Видеорегистраторы (2 в 1)
|Конструкция
|зеркало заднего вида
|Наличие радар детектора
|нет
|Угол обзора
|170°
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Диагональ экрана, дюйм
|7
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Режим записи
|циклическая
|Кол-во камер
|2
|Наличие экрана
|да
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Максимальное разрешение видеозаписи
|1920?1080
|Наличие GPS
|да
|Страна производства
|Китай
|Скрытая установка
|нет
|Операционная система
|Android
|Wi-Fi
|есть
|Наличие встроенного микрофона
|да
|Комплектация
|видеорегистратор, аксессуары, документация, упаковка
|Камера заднего вида
|есть
|Емкость аккумулятора
|780 мАч
|Выносная камера
|есть
|Длина, см
|8.5
|Ширина, см
|31
|Высота, см
|1.7
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