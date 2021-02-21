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Комплект для инсталяции AM.PM Spirit 2.0 IS3701738

Артикул: 306998
  • Комплект для инсталяции AM.PM Spirit 2.0 IS3701738 - фото 1
  • Комплект для инсталяции AM.PM Spirit 2.0 IS3701738 - фото 2
Комплект для инсталяции AM.PM Spirit 2.0 IS3701738 - фото 1
Комплект для инсталяции AM.PM Spirit 2.0 IS3701738 - фото 2
31 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 306998
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Коллекция Spirit 2.0
filter_noneТовар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0

БрендAM.PM
Тип товараКомплект для унитаза
Креплениек капитальной стене, к некапитальной стене
Цвет кнопкихром
Кол-во режимов смыва2
Комплектацияинсталляция, подвесной унитаз с сидением, бачок с системой смыва, элементы крепления, комплект шумоизоляции, клавиша
Механизм смывамеханический
Область применениядля подвесного унитаза
Длина, см27.5
Ширина, см41
Высота, см138.5
Рама с меньшей шириной (41 см) более универсальна при монтаже по сравнению с широкими рамами. Цельная рама более надёжна по сравнению с рамами из двух частей в сетах эконом-сегмента. Клавиша цвета глянцевого хрома с долговечным гальваническим покрытием. Полностью готовый к установке комплект: все крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка включены в состав сета. Подключение подводки воды внутри бачка, а не снаружи, обеспечивает возможность замены гибкой подводки через техническое отверстие в бачке.


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