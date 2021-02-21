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Система инсталляции для писсуара AM.PM I022701

Артикул: 306997
  • Система инсталляции для писсуара AM.PM I022701 - фото 1
  • Система инсталляции для писсуара AM.PM I022701 - фото 2
  • Система инсталляции для писсуара AM.PM I022701 - фото 3
Система инсталляции для писсуара AM.PM I022701 - фото 1
Система инсталляции для писсуара AM.PM I022701 - фото 2
Система инсталляции для писсуара AM.PM I022701 - фото 3
13 710 руб. 

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13 690 руб. 

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Артикул: 306997
В наличии
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Этот товар можно купить в рассрочку от 2&nbsp;285 руб./месяц 
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Коллекция AM.PM
filter_noneТовар входит в коллекцию AM.PM

Коллекция AM.PM

БрендAM.PM
Тип товараИнсталляция
Креплениек полу, к капитальной стене, к некапитальной стене
Комплектацияинсталляция, комплект креплений, инструкция
Область применениядля писсуара
Длина, см9
Ширина, см43.3
Высота, см110
Компактная монтажная глубина: максимальная экономия пространства. Универсальность: бесступенчатая регулировка по вертикали планки для датчика, планки для водорозетки, планки для сливной трубы, бесступенчатая регулировка положения шпилек для крепления писсуара по горизонтали.


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Самовывоз невозможен
Система инсталляции для писсуара AM.PM I022701 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13710 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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