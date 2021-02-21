Биде напольное AM.PM Inspire C503111WH

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Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с чёткими гранями — лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. Премиальные детали в дизайне: превосходное прилегание к стене и скрытые крепления. Безупречная поверхность: изготовлен из стекловидного фарфора, самого гигиеничного и влагостойкого материала, с использованием форм последнего поколения. Безукоризненная стойкость к влаге, пятнам и запахам: прекрасная глазуровка даже визуально скрытых зон.

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