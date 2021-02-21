Унитаз-компакт AM.PM Like C808607SC

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Дозатор для жидкого мыла AM.PM Like A8036900 Дозатор для жидкого мыла AM.PM. 100% литая база исключает возможность проникновения влаги и грязи, увеличивая срок службы аксессуаров и сохраняя их ...

Держатель для полотенец AM.PM Like A8032600 Держатель для полотенец AM.PM. 100% литая база исключает возможность проникновения влаги и грязи, увеличивая срок службы аксессуаров и сохраняя их б...

Держатель для полотенец AM.PM Like A80346400 Держатель для полотенец AM.PM. 100% литая база исключает возможность проникновения влаги и грязи, увеличивая срок службы аксессуаров и сохраняя их б...

Полка для полотенец AM.PM Like A8037700 Полка для полотенец AM.PM. 100% литая база исключает возможность проникновения влаги и грязи, увеличивая срок службы аксессуаров и сохраняя их безуп...

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчине...

Душевая система AM.PM Like F0780100 Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчине...

Ультрамодный стиль Dynamic Organic: модный дизайнерский унитаз в доступном сегменте. Выверенные пропорции бачка в сочетании с ультратонкой крышкой — трендовые детали, характерные для премиальных сегментов. Специально сконструированное сиденье с механизмом плавного закрывания в дизайне Wrap Over: крышка полностью закрывает сиденье и является продолжением дизайна чаши. Комплектуется сиденьем с механизмом плавного закрывания: механизм рассчитан на 100 000 закрываний. Удивительно долговечно. Материал сиденья дюропласт устойчив к появлению царапин, а крепления из нержавеющей стали прослужат не менее 10 лет.

Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Электрогирлянда светодиодная Золотая Сказка Шарики, 100 ламп, 10... Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

Электрогирлянда светодиодная Золотая Сказка Шарики, 50 ламп, 5 м... Яркая и красочная модель электрогирлянды, которой можно украсить как новогоднюю ель, так и интерьер любого помещения. Контроллер позволяет настроить...

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