Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(343)226-01-02
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH

Артикул: 306983
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 1
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 2
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 3
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 4
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 5
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 6
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 7
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 8
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 9
  • Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 10
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 1
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 2
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 3
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 4
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 5
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 6
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 7
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 8
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 9
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото 10
19 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 306983
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Коллекция Spirit 2.0
filter_noneТовар входит в коллекцию Spirit 2.0

Коллекция Spirit 2.0

БрендAM.PM
Тип товараУнитаз-компакт
Выпуск унитазагоризонтальный
Детский унитазнет
Кол-во режимов смыва2
Конструкцияпристенный
Подводка водынижняя
Сиденье в комплектенет
Сливная арматура в комплектеесть
Цветбелый
Длина, см63.5
Ширина, см37
Высота, см85
Выверенный геометрический дизайн: идеально ровные поверхности в сочетании с четкими гранями лишь нескольким производителям в мире под силу работа такого уровня сложности. FlashClean - новое поколение безободковых унитазов без использования пластика: 100% гигиеничности, 0% брызг. Экономичная система смыва EcoLogic: при каждом смыве экономится 0,6 литров воды, а это 4500 литров в год для семьи из 4-х человек. Удивительно тихая работа смывной арматуры: самый низкий уровень шума 17 dB тихий, как шепот. Без сиденья.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Унитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...