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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Аксессуары для ванной комнаты WasserKRAFT Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554

Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554

Артикул: 306935
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 1
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 2
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 3
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 4
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 5
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 6
  • Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 7
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 1
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 2
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 3
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 4
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 5
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 6
Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - фото 7
16 490 руб. 

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Артикул: 306935
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараЗеркала
Исполнениеметалл
Установка (монтаж)настенные
Длина, см42.5
Ширина, см20.2
Высота, см11.6
Зеркала с LED-подсветкой предназначены для использования во время ухода за лицом. Холодный свет подсветки помогает более качественно и точно наносить декоративную косметику или бриться. Так же зеркала служат дополнительным источником света в помещении.


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Зеркало с 3-х кратным увеличением WasserKRAFT K-1004BLACK с LED-подсветкой 9062554 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 16490 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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