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Душевая штанга WasserKRAFT A122 9062549

Артикул: 306910
  • Душевая штанга WasserKRAFT A122 9062549 - фото 1
  • Душевая штанга WasserKRAFT A122 9062549 - фото 2
Душевая штанга WasserKRAFT A122 9062549 - фото 1
Душевая штанга WasserKRAFT A122 9062549 - фото 2
2 450 руб. 

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Артикул: 306910
В наличии
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БрендWasserKRAFT
Тип товараДушевая штанга (стойка)
Наличие мыльницынет
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Высота душевой штанги60 см
Держатель с изменяющимся углом поворота лейки 180 градусов. Держатель можно поднять или опустить на любую удобную для Вас высоту, для этого необходимо нажать кнопку и, удерживая, перемещать по стойке.


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Самовывоз невозможен
Душевая штанга WasserKRAFT A122 9062549 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2450 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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