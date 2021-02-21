Термос Vitax Voyager VX3411 1,2л

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Vitax
|Тип товара
|Термосы
|Применение
|для жидкости
|Объем, л
|1.2
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь, пластик
|Материал колбы
|нержавеющая сталь
|Особенности
|металлическая колба
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