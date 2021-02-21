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Bollire – начинающий лидер по разработке и продаже кухонной посуды в странах Евросоюза, России, Белорусии. Бренд Bollire основан латвийцами Вячеславом Игнатьевым и Андреем Колосковым в 2015 году. Центральный офис Bollire расположен в г. Рига (Латвия).

Кастрюля Bollire BR-2104 5,2л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.