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Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр

Артикул: 306622
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  • Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 6
  • Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 7
  • Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 8
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 1
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 2
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 3
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 4
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 5
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 6
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 7
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - фото 8
1 930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306622
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKamille
Тип товараНаборы посуды
Количество предметов в наборе4
Предметы в составе наборакастрюля
Материал корпусанержавеющая сталь
Внутреннее покрытиебез покрытия
Материал ручки (-ек)медь
Объем предметов, л1.5+3
Подходит для индукционных плитда
Высота, см12
Набор кастрюль 4 предметов Kamille KM-4935 - состоит из двух кастрюль и двух крышек, которые являются наиболее важными элементами на кухне. Набор содержит кастрюли разных размеров, что позволяет готовить аппетитные блюда из множества ингредиентов. Такие кастрюли это всегда вкусное и здоровое приготовление пищи. Кастрюли выполнены из качественной нержавеющей стали с применением современных технологий производства. Такие кастрюли имеют прекрасный внешний вид, оснащены капсульным дном и отличаются высокой прочностью и долговечностью в использовании.


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Самовывоз невозможен
Набор кастрюль Kamille KM-4935 4пр - этот товар вы можете купить по цене 1930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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