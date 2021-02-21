Набор кастрюль Bollire BR-4001 ( 1,5л/3,0л/5,0л)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bollire
|Тип товара
|Наборы посуды
|Количество предметов в наборе
|6
|Предметы в составе набора
|кастрюля
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь
|Внутреннее покрытие
|без покрытия
|Материал ручки (-ек)
|нержавеющая сталь
|Объем предметов, л
|1.3+3+5
|Подходит для индукционных плит
|да
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