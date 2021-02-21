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Массажная подушка ZENET ZET-724

Артикул: 306455
  • Массажная подушка ZENET ZET-724 - фото 1
  • Массажная подушка ZENET ZET-724 - фото 2
  • Массажная подушка ZENET ZET-724 - фото 3
Массажная подушка ZENET ZET-724 - фото 1
Массажная подушка ZENET ZET-724 - фото 2
Массажная подушка ZENET ZET-724 - фото 3
3 860 руб. 
3 890 руб. 
Купить
+ 111 КэтКоинов
Артикул: 306455
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля бедер, для ног, для плеч, для спины, для шеи, для ягодиц
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см12
Длина, см35
Материалпластик, текстиль
Функции и режимыпрогрев, автоотключение
Ширина, см25
Вес, кг1
Массажная подушка ZENET ZET-724 поможет вам забыть про дискомфорт и наслаждаться возможностями грядущего дня. Дома, в офисе, автомобиле или поезде вы почувствует приятное расслабление и сможете отдохнуть с комфортом. Благодаря особой форме подушка поддерживает анатомически правильное положение тела, предотвращая нарушение циркуляции или появление застоев крови. Массажный механизм шиацу оснащён 4 шарами для облегчения стресса или усталости в мышцах на шее и плечах, спине, бедрах, ягодицах или ногах. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажная подушка ZENET ZET-724 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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