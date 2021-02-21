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Массажная подушка ZENET ZET-726

Артикул: 306449
  • Массажная подушка ZENET ZET-726 - фото 1
  • Массажная подушка ZENET ZET-726 - фото 2
  • Массажная подушка ZENET ZET-726 - фото 3
Массажная подушка ZENET ZET-726 - фото 1
Массажная подушка ZENET ZET-726 - фото 2
Массажная подушка ZENET ZET-726 - фото 3
2 090 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 306449
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля шеи
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см11
Длина, см32
Материалпластик, текстиль
Функции и режимывибрация, подогрев
Ширина, см19
Вес, кг1.23
Массажная подушка ZENET ZET-726 - поможет вам забыть про дискомфорт и наслаждаться возможностями грядущего дня. Дома, в офисе, автомобиле или поезде – вы почувствуете приятное расслабление и сможете отдохнуть с комфортом. Благодаря особой форме, подушка поддерживает анатомически правильное положение тела, предотвращая нарушение циркуляции или появление застоев крови. Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.


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Самовывоз невозможен
Массажная подушка ZENET ZET-726 - купить по цене 2090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Доступен самовывоз и доставка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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