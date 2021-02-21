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Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607

Артикул: 306422
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  • Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 2
  • Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 3
  • Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 4
  • Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 5
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 1
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 2
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 3
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 4
Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - фото 5
6 900 руб. 

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5 480 руб. 

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Артикул: 306422
В наличии
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БрендGezatone
Тип товара
Назначениедля лица
Действиеантивозрастной уход, RF-лифтинг
Питание от батареек или аккумуляторада
Функции и режимыразглаживание морщин, ровный цвет лица, удаление рубцов и шрамов, подтяжка кожи, сужение пор
Многофункциональный домашний комбайн m1607 Gezatone, сочетающий 5 профессиональных методик для лифтинга, омоложения и укрепления кожи. Комбинация методов RF-лифтинга, миостимуляции, микротоков, вибрационного массажа и хромотерапии позволяет комфортно и быстро решить проблемы увядания кожи, повысить тонус и тургор, сократить морщины, подтянуть и укрепить контуры лица, уменьшить «второй» подбородок, улучшить цвет лица и выровнять микрорельеф кожи. Аппарат не повреждает кожу, укрепляет и ремоделирует дерму, стимулирует синтез коллагена и восстанавливает энергетический потенциал клеток. Омоложение происходит естественным образом путем активизации собственных ресурсов кожи. В течение курса процедур результаты усиливаются и сохраняются на длительное время после его завершения.


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Массажер для RF-лифтинга Gezatone m1607 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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