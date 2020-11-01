Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 Black

Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830, оснащенный объективом ZEISS и функцией оптической стабилизации, справится с любой поставленной задачей. А благодаря небольшому размеру с легкостью поместится в карман или небольшую женскую сумочку. Чувствительная матрица Super HAD CCD с разрешением более 20 Мп позволяет получать снимки профессионального качества в независимости от освещения, а также запечатлевать с минимальным уровнем шума, но высокой точностью даже те объекты, что находятся в постоянном движении. Мощный восьмикратный оптический зум объектива ZEISS позволяет максимально приблизить удаленные объекты и отснять выбранные композиции с удивительной резкостью. А оптический стабилизатор Optical SteadyShot минимизирует последствия при дрожании камеры. Интеллектуальный автоматический режим Intelligent Auto выручит при спонтанной съемке, когда нет времени настраивать фотокамеру. Sony DSC-W830 автоматически выставит правильные настройки для отличного кадра, позволив полностью сосредоточиться на выбранном объекте.Специально разработанная функция Sweep Panorama позволяет делать сверхширокоугольные фотографии с удивительно огромным полем зрения в 360 градусов. Для создания фантастических панорам следует провести камерой от края до края выбранной композиции, и камера автоматически объединит кадры в один большой снимок.