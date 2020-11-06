8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Осветитель Falcon Eyes FLC-40 флюоресцентный кольц.

Артикул: 231379
  • Осветитель Falcon Eyes FLC-40 флюоресцентный кольц. - фото 1
  • Осветитель Falcon Eyes FLC-40 флюоресцентный кольц. - фото 2
Осветитель Falcon Eyes FLC-40 флюоресцентный кольц. - фото 1
Осветитель Falcon Eyes FLC-40 флюоресцентный кольц. - фото 2
5 200 руб. 
Купить
+ 202 КэтКоинов
Артикул: 231379
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителяфлуоресцентный, кольцевой
Выходная мощность, Вт40
Цветовая температура5400 К
Байонет5/8 дюйм.
Размеры, см31.5x31.5
Falcon Eyes FLC-40 люминесцентный (флуоресцентный) кольцевой осветитель, мощность лампы 40 Вт, предназначен для использования при макросъемке и других съемках требующих эффективного постоянного освещения (например, кольцевые рефлексы в глазах при съемке портретов, а также как заполняющий или модулирующий источник света). Кольцевая форма осветителя позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта. Преимуществом люминесцентных осветителей является излучение сбалансированного светового потока, низкое тепловыделение и большой ресурс работы. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и люминесцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно. Индекс цветопередачи CRI ?90, цветовая температура 5400 К. Осветители серии FLC на гибкой ножке снабженной креплением для опор с головкой диаметром 5/8 дюйм. Это позволяет удобно закреплять их на штативе или стойке и легко изменять направление освещения.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Осветитель Falcon Eyes FLC-40 флюоресцентный кольц. - этот товар вы можете купить по цене 5200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...