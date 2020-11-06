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Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED

Артикул: 231341
  • Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 1
  • Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 2
  • Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 3
  • Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 4
  • Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 5
  • Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 6
  • Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 7
Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 1
Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 2
Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 3
Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 4
Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 5
Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 6
Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - фото 7
10 220 руб. 
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+ 236 КэтКоинов
Артикул: 231341
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный, модульный
Выходная мощность, Вт48
Цветовая температура5500+200 К
Байонет1/4 дюйм.
Размеры, см30х30х2.5
Вес, кг0.36
FlexLight 256 LED является универсальным осветителем для фотосъемки, кино-, теле-, и видеопроизводства, может быть установлен в любом, даже самом ограниченном пространстве в студии или на локации. Благодаря компактным размерам в сложенном виде, этот осветитель станет отличным решением для путешествующих фотографов и кинематографистов. Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED состоит из гибкого, легкого и сохраняющего форму светодиодного мата 30?30 см с 256 светодиодами общей мощностью 48 Вт, складного каркаса с монтажным отверстием 1/4 дюйм., рассеивающего экрана на липучке, пульта дистанционного управления, рукоятки и сумки с наплечным ремнем. FlexLight 256 LED с технологией Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью 60 кадров в секунду.


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Осветитель студийный Falcon Eyes FlexLight 256 LED - данный товар вы можете купить по цене по цене 10220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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