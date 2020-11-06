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Отражатель Falcon Eyes RFR-3648GS HL

Артикул: 231308
Отражатель Falcon Eyes RFR-3648GS HL
2 270 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 231308
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОтражатель
Вес, кг0,87
Высота, см120
Ширина, см90
Falcon Eyes RFR-3648GS HL - двусторонний отражатель, цвет – золотистый/серебристый. Размер 90х120 см, подходит для поясных портретов или подсветки отдельных участков кадра. Золотистая поверхность придает отраженному свету золотистые тона, добавляет теплого света в сцену. Используется, например, для получения эффекта закатного солнечного освещения или для формирования теплого оттенка кожи модели, а также других творческих замыслов. Серебристая поверхность отражателя используется для отражения жестким светом без сдвига цветовой температуры, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Высокий коэффициент отражения делают эту поверхность одной из самых часто используемых. Стальной упругий каркас прошит по периметру капроновым карманом, диаметр отражателя в сложенном виде – 43 см. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4, что позволяет закрепить отражатель на штативах или любых опорах без использования специального держателя.


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Самовывоз невозможен
Отражатель Falcon Eyes RFR-3648GS HL - по цене 2270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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