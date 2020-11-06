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Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии

Артикул: 231082
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 5
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 1
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 2
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 3
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 4
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - фото 5
2 150 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 231082
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтойка-тренога
Минимальная высота, см109
Максимальная нагрузка, кг5
Амортизаторпружинный
Вес, кг1,54
Falcon Eyes ST-808 — легкая алюминиевая стойка-тренога с шаровой мини-головой, для цифровых камер. Стальные ножки и с пружинной амортизацией. Высота стойки-треноги от 109 до 260 см, максимальная нагрузка 5 кг, крепежный несъемный адаптер-шпигот с резьбой 1/4. 3 секции соединяются винтовыми зажимами. Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 снабжена шаровой головкой для установки цифровых камер, головка крепится на резьбу 1/4” на винт стандартного шпигота 5/8” (несъемного), который запрессован в верхнюю секцию стойки. Шаровая головка имеет винт фиксации угла поворота шара и снабжена посадочным винтом 1/4” для крепления цифровой камеры. Стойка-тренога рассчитана на максимальную вертикальную (осевую) нагрузку 5 кг. Пружинная амортизация Falcon Eyes ST-808 является защитным механизмом от резкого удара при слишком быстром складывании секций.


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Самовывоз невозможен
Стойка-тренога Falcon Eyes ST-808 для фото/видеостудии - стоимость товара 2150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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