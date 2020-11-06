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Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 темно-серый (57)

Артикул: 230888
Фон бумажный Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 темно-серый (57)
3 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 230888
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БрендFalcon Eyes
Тип товараФотофоны
Высота, см272
Ширина, см1000
Состояние товарановый
Бумажный фон, применяется в профессиональной студийной фотографии. Цельные бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. Основным преимуществом бумажного фона является то, что он практически не имеет текстуры, поэтому ничто не будет отвлекать от объекта съемки, он матовый без бликов и значит, свет ляжет равномерно. Фон достаточно плотный и упругий, все переходы, в том числе от стены к полу, плавные. Фон изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м? и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления (совместим с системой подъема фона FalconEyes). Поставляется в виде рулона в коробке.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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