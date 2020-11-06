8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO

Артикул: 230830
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 8
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 1
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 2
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 3
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 4
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 5
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 6
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 7
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - фото 8
3 810 руб. 
Купить
+ 88 КэтКоинов
Артикул: 230830
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараТрансформер трипод-монопод
Максимальная нагрузка, кг1
Головка в комплектеесть
Материалалюминий
Уровеньесть
Длина в сложенном состоянии, см26
Минимальная рабочая высота, см25
Количество секций в штанге5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см161
Вес, кг0.83
Компактный алюминиевый штатив со съемным адаптером для установки смартфона, рассчитан для использования с лёгким оборудованием. Удовлетворит все фотографические потребности и мастера и новичка. Он отлично подходит для тех, кто любит частые вылазки на природу, пешие прогулки и привык путешествовать налегке, штатив сможет поместиться даже в походную сумку. Длина в сложенном виде - 26 см, вес штатива с адаптером — 0.83 кг. Подходит для большинства видов съемок – макросъемка, портретная съемка, трэвел-фотография и многих других.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-PRO - по цене 3810 руб. в Екатеринбурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...