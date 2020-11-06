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Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO

Артикул: 230816
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  • Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 7
  • Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 8
Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 1
Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 2
Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 3
Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 4
Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 5
Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 6
Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 7
Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - фото 8
2 660 руб. 
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+ 76 КэтКоинов
Артикул: 230816
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараШтатив наплечный
Максимальная нагрузка, кг6
Головка в комплектенет
Сменная площадканет
Материалалюминий/пластик
Уровеньнет
Вес, кг1.15
Легкий, компактный (в сложенном положении) наплечный штатив для фото и видеосъемки. Благодаря использованию жесткого и прочного инженерного пластика, металлических осей, в статике он выдерживает нагрузку до 5 кг. Однако, с учетом рывков и толчков, возникающих при съемке в движении, его не рекомендуется использовать с аппаратурой весом более 1,5 кг. Конструкция представляет из себя «коромысло» — задняя часть которого является наплечником с мягкой резиновой вставкой, а передняя — несущей площадкой для крепления подвижного узла с установочным местом для камеры и осветителя (микрофона). Этот подвижный узел может поворачиваться в пределах 180 градусов, а также передвигаться вдоль по несущей площадке «коромысла» в пределах 25 мм. Выбранное положение фиксируется нижним прижимным винтом.


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Штатив наплечный Falcon Eyes SH-P PRO - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2660 руб., позвонив по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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