8(343)226-01-02
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мультиметр YX-360 TRn

Артикул: 230712
  • Мультиметр YX-360 TRn - фото 1
  • Мультиметр YX-360 TRn - фото 2
  • Мультиметр YX-360 TRn - фото 3
  • Мультиметр YX-360 TRn - фото 4
Мультиметр YX-360 TRn - фото 1
Мультиметр YX-360 TRn - фото 2
Мультиметр YX-360 TRn - фото 3
Мультиметр YX-360 TRn - фото 4
680 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230712
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDT
Тип товараМультитестер
Напр. переменного тока, В1000
Напр. постоянного тока, В1000
Постоянный ток, А25
Сопротивление, МОм20
Вес, кг0.28
Компактный, износостойкий мультиметр со стрелочной индикацией предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, проверки диодов, транзисторов. Устройство имеет встроенную защиту от перегрузки и перенапряжения. Предназначен для применения в полевых условиях, лабораториях, мастерских и домашнем хозяйстве. Функционально мультиметр заменяет несколько измерительных устройств: вольтметр, амперметр, омметр. Очень удобно иметь компактное устройство, способное измерить практически всё. Обладает комбинированной защитой от перегрузки и перенапряжений. Комплектуется щупами с проводами. В производстве мультиметра используются надёжные специализированные микросхемы, которые обеспечивают стабильную функциональность. Защищён от проникновения влаги, пыли и механических повреждений. Продуманная эргономика и удобство применения прибора делают его комфортным в процессе использования, а результаты замеров — максимально точными. Особое внимание уделено электробезопасности и защите входов устройства.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мультиметр YX-360 TRn - стоимость товара 680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Екатеринбурге

8 (343) 226-01-02

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...