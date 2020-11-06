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Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90

Артикул: 230650
  • Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 - фото 1
  • Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 - фото 2
  • Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 - фото 3
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 - фото 1
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 - фото 2
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 - фото 3
1 590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230650
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараВибрационная шлифмашина
Ширина. см10,5
Дополнительная рукоятканет
Емкость аккумуляторанет
Напряжение аккумулятора.нет
Тормоз двигателянет
Тип аккумуляторанет
Крепление листана зажимах
Макс. частота вращения диска12000 об/мин
Мощность220 Вт
Аккумулятор в комплектенет
Пылесборникда
Регулировка частоты вращениянет
Макс. частота колебания платформы12000 кол/мин
Питаниеот сети
Блокировка кнопки включенияда
Количество аккумуляторовнет
Защита от перегрузокнет
Зарядное устройство в комплектенет
В кейсенет
Фиксация шпинделянет
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 72/6/4 предназначена для обработки поверхностей из разных материалов. Возможность подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Крепление абразивной бумаги осуществляется с помощью на зажимаха, что способствует их быстрой замене. Благодаря прорезиненной рукоятке инструмент не выскальзывает из рук.


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Самовывоз невозможен
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-90 - стоимость товара 1590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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