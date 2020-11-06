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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Boya Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C

Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C

Артикул: 230548
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 1
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 2
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 3
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 4
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 5
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 6
  • Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 7
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 1
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 2
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 3
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 4
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 5
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 6
Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото 7
3 500 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 230548
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoya
Тип товараМикрофон
Диаграмма направленностинаправленный
Питаниефантомное
Подключениепроводное
Размеры (ШхВхТ)6.7х3.8 см
Соотношение сигнал/шум80 дБ
Частотный диапазон25-20000 Гц
Чувствительность-38 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол
Двунаправленный стереомикрофон для мобильных устройств с выходом USB-C (для устройств Apple выпускается версия BY-DM200 с коннектором Lightning). Автоматически определяется смартфоном, не требует дополнительного питания, значительно улучшает качество звука при записи. Может использоваться как с тыльной, так и с фронтальной камерой. В комплекте 2 ветрозащиты: поролоновая для съемки в помещениях и меховая для съемки на улице.


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Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100 для устройств на Android с USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3500 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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