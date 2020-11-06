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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Беззеркальные фотоаппараты Panasonic Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный

Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный

Артикул: 230537
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 5
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 6
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 7
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 8
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 9
  • Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 10
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 1
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 2
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 3
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 4
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 5
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 6
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 7
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 8
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 9
Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - фото 10
283 340 руб. 
Купить
+ 634 КэтКоинов
Артикул: 230537
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPanasonic
Тип товараЦифровой фотоаппарат со сменной оптикой
Разрешение матрицы, Мпикс50.44
Физический размер матрицы36x24 мм
Кроп-фактор1
Тип матрицыCMOS
Bluetoothесть
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор DMW-BLJ31, зарядное устройство, сетевой адаптер, 2 USB кабеля (C-C, A-C), ремень, крышка корпуса, крышка горячего башмака, держатель кабеля
Светочувствительность50-51200 ISO
Габариты (ШхВхГ)149x110x97 мм
БайонетLeica L
Объектив в комплектеесть
Крепление внешней вспышкибашмак
ИнтерфейсыUSB 3.1 с поддержкой зарядки, HDMI, микрофонный вход, выход на наушники, Wi-Fi, Bluetooth
Формат аккумуляторасвой собственный
Wi-Fiесть
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, XQD
Тип видоискателяэлектронный
Состояние товарановый
Цветчерный
GPSнет
Влагозащитанет
Скорость серийной съемки60 кадр./сек
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки8368x5584
Размер дисплея, дюйм3.2
Разрешение дисплея (точек)2100000
Тип дисплеяЖК, поворотный, сенсорный
Вес, кг0.898
Высокое разрешение. Профессиональная производительность. Новый 47,3 МП CMOS-сенсор позволяет невероятно реалистично передавать мельчайшие детали. Системы фокусировки и стабилизации обеспечивают высокоскоростную съемку и невероятную четкость изображений. Конструкция корпуса плавно направляет ваши творческие порывы и помогает делать незабываемые снимки. Эти и многие другие возможности этой полнокадровой беззеркальной камеры откроют вам яркий и волнующий мир фотографического искусства.


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Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-S1RMEE-K kit LUMIX S 24-105 мм F4 MACRO O.I.S. черный - этот товар вы можете купить по цене 283340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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