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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Zoom Удлинительный кабель Zoom ECM-6 для микрофонных капсюлей. 6 метров

Удлинительный кабель Zoom ECM-6 для микрофонных капсюлей. 6 метров

Артикул: 230473
  • Удлинительный кабель Zoom ECM-6 для микрофонных капсюлей. 6 метров - фото 1
  • Удлинительный кабель Zoom ECM-6 для микрофонных капсюлей. 6 метров - фото 2
Удлинительный кабель Zoom ECM-6 для микрофонных капсюлей. 6 метров - фото 1
Удлинительный кабель Zoom ECM-6 для микрофонных капсюлей. 6 метров - фото 2
8 020 руб. 
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+ 82 КэтКоинов
Артикул: 230473
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараКабель
Длина кабеля6 м
Комплектациякабель, упаковка
Придайте вашему микрофону мобильности. Zoom ECM-6 это шестиметровый удлинитель для вашего портативного мультитрекового рекордера F8, портативного аудиорекордера H5 или H6 или видеорекордера Q8. При помощи встроенного трехпозиционного фиксатора для установки штативы для экшн-камер и переходника на «горячий башмак» вы сможете установить микрофонные капсюли Zoom на штативы, микрофонные стойки, цифровые камеры и т.д., и при этом вы не потеряете возможности мониторинга и настройки ваших записей непосредственно на вашем рекордере.


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Удлинительный кабель Zoom ECM-6 для микрофонных капсюлей. 6 метров - стоимость товара 8020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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