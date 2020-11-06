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Усилитель Ural UT 1.3800 ULTIMATUM

Артикул: 230419
Усилитель Ural UT 1.3800 ULTIMATUM
27 990 руб. 
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+ 444 КэтКоинов
Артикул: 230419
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендUral
Тип товараАвтомобильный усилитель
Индикатор защитыда
Количество каналов1
Мощность на канал (2 Ом), Вт2100
Мощность на канал (4 Ом), Вт1100
Отношение сигнал/шум, дБ100
Фильтрыинфранизких частот / НЧ
Мостовой режимда
Пульт ДУда
Размеры (ШхВхД), мм585 ? 243 ? 61,5
Стабильная работа даже при низкоомной нагрузке. Высочайший уровень эффективности. Превосходный контроль за ходом сабвуферного динамика. Выверенное качество сборки и надежныe Корейские комплектующие. 


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Усилитель Ural UT 1.3800 ULTIMATUM - этот товар вы можете купить по цене 27990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(343)226-01-02 в Екатеринбурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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